Linnapea tagandamine jagab Narva elanikud kahte leeri

«Ta vaatab, kuidas linna arendada, ja armastab seda linna väga, see aga on nakkav. Mind kui inimest, kellele samuti meeldib linna arendada, köidab see väga,» kommenteeris start-up-inkubaatori ENSKIED asutaja Jegor Karasev. «Raik on Narva heaks palju ära teinud – meenutagem Tartu Ülikooli Narva kolledžit, Sisekaitseakadeemiat ja palju muud.»