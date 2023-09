FOTOD ⟩ Kristiine ristmikul põrkasid kokku sõiduauto ja alarmsõitu teinud kiirabi

Õnnetuses said PPA andmetel vigastada 46-aastane naine ja 28-aastane naine, kes toimetati haiglasse kontrolli.

«Esialgsetel andmetel tegi kiirabi alarmsõitu ja ületas ristmikku, kui õnnetus juhtus. Mõlema auto juhid on kained,» ütles pressiesindaja, lisades, et täpsemad asjaolud on selgitamisel.