Poola kodanik sai autos rippunud Georgi lindi eest mitusada eurot trahvi

«Nädalavahetusel tuvastasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse siseneval sõidukil tahavaatepeegli küljes Georgi lindi. Poola kodanik loovutas vabatahtlikult sümboolika ning talle määrati rahatrahv 400 eurot,» teatas PPA ja lisas, et Poola kodanikule selgitati, et Eesti Vabariigis on selline sümboolika keelatud.