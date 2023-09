President Karis ÜRO peasekretärile: Venemaa käitub Mustal merel nagu piraat

Karis rõhutas, et tähelepanu vajab sanktsioonide all olevate Iraani droonide kasutamine agressorriigi poolt. «Peame otsima lahendusi probleemidele, mille Venemaa sõjaga on tekitanud ja aitama Ukrainal leida võimalusi viljaekspordiks, mitte leevendama Venemaale kui agressorile kehtestatud sanktsioone ega laskma tal Mustal merel laiutada ja oma tingimusi dikteerida,» sõnas president Karis.