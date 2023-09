VIDEO ⟩ Riigieelarve kokkulepe on koos: automaks lükkub aasta võrra edasi

Tulemas on solidaarsusmaks, kuid keegi ei tea veel, milline

«Kuna me peame saama kokku ka riigieelarve strateegia neljaks aastaks, siis see tähendab seda, et meil on vaja 2025. aastal leida uusi tuluallikaid, Kuivõrd asjad, milleks raha on vaja, on seotud laiemalt julgeolekuga, me räägime eestikeelsest haridusest, hariduspoliitikast, elanikkonnakaitsest, küberjulgeolekust, siis mõte on, et see maks peaks olema võimalikult laiapindne. Kuna meid on kritiseeritud, et me tuleme ideedega liiga kiiresti välja, siis võtame aja maha, et ideed läbi arutada ja jõuda ühiskonnas aktsepteeritava kokkuleppeni,» ütles Kallas.