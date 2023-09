Rahvusvahelise vene keele õpetajate Puškini konkursi korraldaja on Rossiiskaja Gazeta – Vene Föderatsiooni valitsuse ametlik väljaanne. Üritust kureerib kirjanduse, raamatute kirjastamise ja lugemise toetamise korralduskomitee, mida juhib välisluureteenistuse direktor Sergei Narõškin, kes on otsene osaline Venemaa sõjas Ukrainas ning on olnud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonide all alates 2014. aastast.