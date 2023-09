UURING ⟩ 62 protsenti inimestest arvab, et valitsus teeb halba tööd

Tartu Ülikooli Johan Skytte Poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder ütles tulemusi kommenteerides, et, kriitilisus valitsuse ja peaministri suunas on hetkel oma haripunktis, kuid kindlasti tasub ka meeles pidada, et umbes samal tasemel eriti peaministri suhtes oli see ka vahetult enne Ukraina sõja algust 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses. «Toona oli üldise rahulolematuse põhjuseks avalikkuse silmis ilmselt ennekõike valitsuse ja peaministri suutmatus adekvaatselt hakkama saada alanud energiakriisiga. Ukraina sõda viis tähelepanu mujale ning sisuliselt kuni möödunud riigikogu valimisteni ei olnud valijaskond oma enamuses valitsuse ja peaministri suhtes kriitiline,» jätkas Mölder. «Valimiste järgselt see kriitilisus aga kasvas märgatavalt. Kõige viimastes andmetes on ka näha hüppeliselt kasvanud kriitilisus peaministri suunas, mis ilmselt peegeldab valijaskonna reaktsiooni peaminister Kaja Kallase perekonna äritegevusele Venemaal,» mainis Mölder.