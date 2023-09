GALERII ⟩ Gruusia president saabus Eestisse visiidile

Alar Karis on avaldanud toetust Gruusia püüdlustele Euroopa Liidu (EL) kandidaadi staatuse saavutamiseks. «Grusiinid on valinud oma tee ja see tee viib Euroopasse. Eesti toetab Gruusiat sellel teel,» ütles Karis tänavu märtsis Gruusia presidendile.