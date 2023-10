PLATS PUHTAKS ⟩ ETV+ peatoimetaja: vaatame lähipäevil üle filmide ja sarjade nimekirja

«Me oleme täna toimetuses hanketoimetuse ja juhatusega olukorda arutanud ning tunnistame, et selle filmi eetrisse sattumine oli viga. Vaatame ümber lähipäevil nende filmide ja sarjade nimekirja, mis olid hangitud enne sõja algust ja mis on toodetud Venemaal. Eemaldame eetrist need filmid, mis meie arvates ETV+ eetrisse ei sobi,» rääkis Taklaja.

Kas ETV+ vaatajat võib ees oodata must ekraan? «Oh ei, musta ekraani ei tule! Me asendame need filmidega, mis on toodetud teistes riikides,» vastas Taklaja. Tema sõnul näitab ETV+ mitut Ukrainas toodetud venekeelset sarja.