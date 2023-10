Riiklik lepitaja püüab õpetajate ja valitsuse töötüli lahendada

EHL juht selgitas, et rahvalt kevadel mandaati küsides nentisid kõik praegused koalitsioonierakonnad, et õpetajate töötasu, mis on teistest kõrgharidusega töötajatest 25 protsenti madalam, tuleb järgi tuua. «Koalitsioonilepingus fikseeriti mustvalgel kokkulepe, et õpetajate palk tuleb sel moel normaliseerida. See on absoluutne miinimum – vastasel korral kaotame jätkuvalt mitusada kvalifitseeritud õpetajat aastas, uusi ei tule ja pooled õpetajad on varsti puudu,» ütles Voltri.