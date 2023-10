Kõneisiku sõnul on uus abipakett mõeldud selleks, et kinnitada Ameerika pühendumust oma kohustustele Venemaa agressioonile vastu seisvate julgete ukrainlaste ees. See peaks olema ka signaal Kremlile, kes loodab ära oodata lääne abi katkemise Kiievile.