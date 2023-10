Komisjon ei leidnud rahvusooper Estonia juurdeehituse asjus üksmeelt

President Alar Karis tõdes ühes oma kõnes, et meil napib oskust viisakalt eri arvamusele jääda. Estonia juurdeehituse ühiskomisjoni kohta see igatahes ei käi. Eilsel pressikonverentsil pakatasid mõlema poole esindajad positiivsusest, kuigi mõlemad olid sisuliselt samadel seisukohtadel kui mullu kokku kutsutud komisjoni töö alguses. Uus oli vaid see, et kui reeglina peaks mälestisena kaitse all oleva Estonia hoone juures ükskõik millise muudatuse tegemiseks vajalikud muinsuskaitse eritingimused välja andma Tallinna linn, siis nüüd tahetakse seegi ülesanne riigi kaela sokutada. Aga kõigest järjekorras.