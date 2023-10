Keskerakond hakkab taas Kesknädalat välja andma

«Poliitikas on lühiajalisi kiireid tõusjaid varemgi olnud, tihtipeale on sellele järgnenud veel suurem kukkumine. Keskerakonna puhul pean oluliseks läbimõeldud tegevuskava väljatöötamist ja stabiilsuse saavutamist. Keskerakonnast on tõepoolest pärast erakorralist kongressi lahkunud sadakond inimest,» tõdes Ott. Ta lisas, et menetluses on ka mitmeid liitumisavaldusi.