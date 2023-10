KÄRPEKIRVES ⟩ Pea 100 väliseestlast on New Yorgi peakonsulaadi sulgemise vastu

«Meedias levitatud info põhjal võis jääda mulje, et peakonsulaadi funktsiooniks on ainult hädaabi vajavatele eestlastele konsulaarteenuste pakkumine, ja et neid funktsioone oleks lihtne täita ka ÜRO esinduse, Washingtonis asuva saatkonna või aukonsulite kaudu: et tegemist on vaid logistilise küsimusega. Peakonsulaadi roll on aga hoopis suurem, kui vaid dokumentidega tegelemine. Kui kohalolek Washingtonis on oluline sealsete riiklike institutsioonide tõttu, siis majandussuhete, iduettevõtluse ja tehnoloogiasektori, ühiskondlike kontaktide ja kultuurisidemete tugevana hoidmisel pole New Yorgist võimalik mööda vaadata,» leiavad pöördujad.