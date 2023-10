Tippkohtumisel kolleegid Kallase sõnul idavedude skandaali kohta kriitikat jaganud ei ole

Hispaanias Granadas algas täna Euroopa Liidu mitteametlik ülemkogu, kus arutatakse teemadena ELi pikaajalisi strateegilisi eesmärke, laienemisega seonduvaid küsimusi ning suurenenud rändesurvet Euroopale.

Eile osales Kallas kolmandal Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumisele, kuhu olid kutsutud kõik Euroopa riigid ja EL institutsioonide juhid peale Venemaa ja Valgevene. Kallas nentis ERRile, et ehkki kohtumise formaadiga on probleeme, on see siiski ELi- välistele riikidele oluline.

«Nemad tohutult hindavad seda, et selline võimalus on nii-öelda kohtuda regulaarselt ja rääkida regulaarselt. Aga tõsi ta on, et tulevikku me peame ikkagi mõtlema, et mis on selle asja nii-öelda tulem,» ütles Kallas.

Kuivõrd tegemist oli Kallase esimese tippkohtumisega pärast idavedude skandaali algust, siis uuriti ka seda, et kas tema kolleegid nõudsid skandaali kohta selgitusi.