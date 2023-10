Eesti juudi kogukond: Iisraelil on õigus terroriste ja nende toetajaid karistada

Avalduses märgiti, et see ei ole esimene terrorirünnak Iisraeli vastu ning et sel korral toimus rünnak suure juudipüha Simhat Tora ehk Toora rõõmupüha ajal. «Juudi rahva vaenlased kasutasid seda päeva, et külvata surma ja vägivalda. Kahtlemata on Iisraelil vaieldamatu õigus terroristide ja nende toetajaid karistada ning piisavalt jõudu ja võimekust selles võitluses võita.»