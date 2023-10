Mario Kadastik: kui samal moel hävitada elektrikaablid, oleme regioonina kuival pikka aega

«Kui me vaatame, mis on eile toimunud Baltic Connectoriga seoses, siis peaks see olema selge äratuskell meie tuleviku varustuskindluse suhtes. Täna on strateegia suhtes siiski lootust, et välisriikidest impordime puuduva elektri, meil on Estlink-1 ja Estlink-2 ning planeerime ka Estlink-3 kaablit,» kirjutas Kadastik.

Kadastik märkis, et Baltic Connector on katki ning fakt on see, et see on tahtlik inimtegevus. «Kas see on Venemaa või mitte, näitab see selgelt, kui haavatavad on merepõhja ühendused. Kui samal moel hävitada ka elektrikaablid, oleme me regioonina kuival pikka aega (potentsiaalselt kuid),» lisas Kadastik.