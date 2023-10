Ta märkis, et Balticconnector ehk gaasitoru, mis ühendab Eestit Soomega, on saanud vigastada ning uurimine käib. Peaminister lisas, et kokku on pandud Soome-Eesti uurimisrühm.

«Oluline on inimeste jaoks see, et gaasi tarnekindlus ei ole kuidagi ohus just sellel põhjusel, et me oleme selle jaoks valmistunud. Meil on Inčukalnsi gaasihoidlas üle 90 protsendi gaasi varutud ja me saame hakkama. Ausalt öeldes ka investeeringud, mis me oleme teinud Paldiskis LNG vastuvõtuvõimekuse jaoks, annavad meile võimaluse ka kriitilisel hetkel seda gaasi ikkagi saada,» selgitas Kallas.