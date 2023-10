Riik on hädas isegi pooleliolevate ehituste lõpetamisega

Rahvusraamatukogu renoveerimistööd algasid 2022. aasta jaanuaris ning nendega loodetakse lõpule jõuda järgmise aasta lõpuks. Suurem osa ehitusrahaks planeeritud 76 miljonist eurost on juba kulutatud, kuid ehitustööde lõpetamiseks on vaja veel 10 miljonit eurot ning lisaks on vaja 16 miljonit sisustamiseks. Pooleli on ka Tallinna Kunstihoone renoveerimine, mida valitsus toetas 2020. aastal 6,54 miljoniga. 2,74 miljoni euroga on juba esimesi töid tehtud, kuid nüüd ähvardab seda soiku jäämine.