INTERVJUU ⟩ Kiire nett pannakse lambalauta ja garaaži, mida ette võtate? Minister: läks märkmikku kirja

Kiire interneti põhivõrk jookseb maal sadade kilomeetrite pikkuses, kuid ükski arendaja ei kavatse sealt taludeni kiiret netiühendust vedada, sest see on oluliselt kallim, kui luua kümneid ühendusi kobaras koos olevate kortermajade iga korteri juurde. Mis siis, et asulas võib olla piisavalt hea netiühendus ka mobiilioperaatori kaudu.