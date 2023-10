Kallas: Ühendekspeditsiooniväe riigid leppisid Rootsis kokku Läänemere meretaristu kaitsmise

Kallas nentis, et Euroopa riigid peavad suurendama oma kaitsevõimet ja tegema selleks reaalseid investeeringuid. «Kaitsetööstuse toodangut aitavad suurendada konkreetsed tellimused ja mitte lubadused. Ühendekspeditsiooniväe riikidel on võimalik näidata eeskuju. Eesti kaitsekulud kasvavad järgmisel aastal 3,2 protsendini SKP-st ja kutsun kõiki liitlasi suurendama kaitseinvesteeringuid. See pole lihtne, kuid see on vajalik,» ütles Kallas.