Tänavatel tegutsevad annetuste küsijad võivad olla sulid

Hiljuti jäid ajakirjanikule silma kaks noormeest, kes küsisid Tallinnas Juhkentali Rimi kaupluse ees annetusi «rasket haigust põdeva Ukraina poisi raviks». Vene keelt rääkivad noormehed ütlesid, et on pärit Pärnust. Seda, miks nad keset reedest tööpäeva hoopis Tallinnas annetusi koguvad, ei osanud nad seletada.

Vastuseks küsimusele, kas neil oma organisatsiooni Blessing For People kohta mõni dokument ka on, küsiti vastuseks: «Kui pabereid näitame, kas sa siis annad raha?» Lõpuks lepiti kokku, et nemad näitava dokumente ja ajakirjanik ei kutsu kohe politseid.