Eestis nähti teise sidekaabli kahjustust veel eelmisel nädalal tavapärasena

Kuigi kaabli vigastus asub Eesti majandusvöödis, tulid infoga erakorralisel pressikonverentsil välja rootslased. Rootsi rahvastikukaitseminister Carl-Oskar Bohlin teatas, et kahju on tekkinud varem teatatud kahjustuste koha ja aja lähedal. Rootsi piiri- ja rannikuvalve on alustanud olukorra põhjalikku uurimist.