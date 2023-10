MKM: esialgu ei olnud põhjust Eesti-Rootsi kaabli riket teiste kaablitega seostada

Sarnaseid väiksemaid rikkeid on selle kaabli puhul esinenud ka varem.«Ka täna ei ole veel teada, mis kaabli läbilaskevõime languse põhjustas. Kaabli omanik tegeleb selle parandamisega ning selle käigus uuritakse ka Eesti, Soome ja Rootsi koostöös, mis võis olla põhjuseks ja kas see võib olla seotud Eesti-Soome sidekaabli ning gaasitoru riketega,» rõhutas ministeerium.

Ministeerium rõhutas, et Eesti-Rootsi ja Eesti-Soome meresidekaablite rikked ei ole mõjutanud Eesti sideteenuste toimimist. Side on olnud pidevalt tagatud, kuna Eestil on mitmeid erinevaid ühendusi ja rikete korral on võimalik kasutada alternatiivseid toimivaid merekaableid või Lätti minevaid maakaableid.