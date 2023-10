«Jah, ma ootasin sellist otsust,» ütles Kurm Postimehele. Ta avaldas arvamust, et juhul, kui protsess peaks jätkuma ringkonnakohtus, peavad Harju maakohtu põhjendused vett ka ringkonnakohtus.

Kurm lisas, et ta ei taha prokuratuuri tegevust prognoosima hakata, aga tõenäoliselt kaebab prokuratuur tänase otsuse edasi, kuna suurte kohtuasjade puhul see tavalisel nii on.