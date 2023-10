Venelased läkitasid suvel Eestisse ligi poolsada kummitusjahti

Postimehe käsutuses olevad Vene tollideklaratsioonid näitavad, et Venemaalt on toodud tänavu suvel kolme kuuga Eestisse 43 jahti ehk rohkem, kui kunagi varem ning kordades rohkem, kui samal ajal teistesse Euroopa Liidu riikidesse, ent kinnitust, et need alused on ka tõepoolest Eesti sadamatesse jõudnud, ei ole.