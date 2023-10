Ida-Virumaa õpetajad saavad viimaks kauaoodatud palgatoetused kätte

Postimees kirjutas oktoobri alguses, et kõrgema palga ootuses Ida-Virumaale tööle läinud õpetajatest suurt osa tabas septembri palka kätte saades ebameeldiv üllatus – lubatud palgalisa välja ei makstud. Toona sõnas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), et viivitus tekkis andmete kontrolli tõttu ning et lisaraha makstakse välja kuu jooksul.