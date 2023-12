100 NÄGU ⟩ Karel Tilga: ei kaotanud lootust

Kahe meetri pikkuse Pukast pärit vägilase tohutust potentsiaalist räägiti juba aastaid tagasi. Kahe ja poole hooaja eest, 23-aastaselt, kruttiski ta isikliku rekordi 8484 punkti peale. Näis, et sealt algab oodatud ja vägev tõus.

Üks pool oli hea kontakt, teine tervis. Tilga sai sügisest saati vigastustevabalt treenida ja see tõi edu. Aprillis kogus ta Itaalias rekordilähedased 8482, kuu hiljem Götzises 8403 punkti. Aga mõlemal puhul jäi selge varu.

Ent see polegi tähtsaim. Tilga tõestas nii endale kui ka teistele, et ammused lootused polnud asjatud. Kui tervis püsib korras, on tema ilmselt Pariisi olümpial Eesti suurim medalilootus.