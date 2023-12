100 NÄGU ⟩ Rasmus Paludan: kindlasti idioot, aga kellele kasulik?

Paludan oli vaid teiste äärmuslaste tööriist, kuid mis oli nende siht? Räägitud on Vene-sidemetest, isegi seostest Wagneri palgaarmeega.

Kindel on, et loodud kaos rõõmustab Kremlit. Sama teeb ka Rootsi ühiskonda lõhestav debatt väljendusvabaduse piiride üle. Valitsus pole seni suutnud ülejäänud maailmale selgitada, mis väärtus on vabadusel solvata kõike eesotsas kuningaga ning rüvetada nii riigilippu kui ususümboleid, samas kui kodumaal küsivad paljud, kas neist õigustest tasub tõesti loobuda autoritaarsete jõudude lepitamiseks.