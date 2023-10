Keskkonnaamet: veendusime Eestisse toodavate metsataimede päritolus

Postimees kirjutas juulis, et Eesti metsataimede kasvatajad olid toonaseks juba üle poole aasta juhtinud keskkonnaameti ja -ministeeriumi tähelepanu sellele, et Eestisse tuuakse Saksamaalt metsataimi, millel on puudu oluline, kogu Euroopa liidus nõutud päritolutõend.

Tegu on kohapeal kontrolli teostava ministeeriumi tõendiga selle kohta, et Saksamaa taimekasvatusettevõte on saanud Eestist metsapuude seemned, kasvatanud nendest seemnetest teatud koguse istikuid ja saatnud Eestisse oma partnerettevõttele.

Tõend on oluline garanteerimaks, et Eestisse istutataks meie keskkonda sobivad istikud, mitte võõrpuud, millest võib Eestis kasvada jändrik võsa ja tekkida metsaomanikule kahju.

Keskkonnaameti kinnitusel on tähtis seemnete päritolu, mitte see, millise riigi mullas Eesti seemnest taim kasvatati.

Keskkonnaamet ütles, et Saksamaalt saadud dokumentide järgi on Eesti seemned saadetud samale Saksa ettevõttele, kelle käest ostetud metsataimed on toodud Eestisse ning nii seemnete kui ka taimede põhitunnistuse number on sama. Põhitunnistus on antud Keskkonnaameti poolt Eesti päritolu seemnetele nende sertifitseerimise kohta.

«Teatiste puhul on võimalik ka tuvastada, et Eestist viidi Saksamaale konkreetsesse taimlasse hariliku kuuse seemet ning samast taimlast toodi Eestisse tagasi hariliku kuuse taimed,» seletas keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk.