Kallas: ELi tulevase eelarve fookuses tuleb panustada kaitsevalmidusse

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid arutasid olukorda Lähis-Idas. «Arutasime arenguid ja seisukohti pärast eelmise nädala erakorralist ülemkogu. On selge, et Iisraelil on õigus end kaitsta Hamasi terrori vastu, pidades seejuures silmas rahvusvahelist ja humanitaarõigust kaitsmaks tsiviilelanikke. Oluline on, et humanitaarabi Gazasse võimalikult lihtsalt jõuaks,» sõnas Kallas.