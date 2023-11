Kliimaministeerium on liini avamiseks kirjutanud järgmise aasta riigieelarve projekti 300 000 euro suuruse eraldise. Kliimaminister Kristen Michali (RE) sõnul on koostöös Tartu linnaga projekti arutatud ning tõukeks oli linna soov avada Euroopa kultuuripealinna aastal uus rongiliin. Minister lisas, et kõnealuse summa eest oleks võimalik järgmisel aastal Tartu ja Riia vahet käima panna üks rong.