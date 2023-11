Oma elu eest võitlev naine püüab tervisekassalt abi saada kohtu kaudu

Rasket haigust põdev 30-aastane naine võttis kevadel ette kohtutee, et kohustada tervisekassat ülikallite ravimite eest maksma. Ehkki ravimid on hetkel ainukesed, mis naist sisuliselt elus hoiavad, leiab tervisekassa, et erandi tegemine ei ole teiste haigete suhtes aus.