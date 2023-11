Peaministri abikaasa kutsuti Stark Logisticsi nõukogust tagasi hiljem, kui meediale väideti

25. augustil teatas peaministri abikaasa Arvo Hallik, et taandab end Venemaa tarnetega seotud Stark Logisticsi tegevusest. Septembris uuris Postimees Hallikult, miks on ta jätkuvalt nõukogu liige. «Äriregistris nähtavad andmed on informatiivsed. Nõukogu liikme tagasiastumisavaldus ning aktsiatehing on tehtud,» selgitas ta toona.