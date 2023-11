Tallinna linnavalitsus saadab kümned vanad planeeringud prügikasti

«Tahame laua puhtaks lüüa nendest planeeringutest, mis on ammuilma algatatud, aga mis on nii-öelda soikunud staadiumis, ehk millega pole aastaid midagi tehtud. Need on siiani registris ja nendega on see mure, et kui need ükskord peaksid «ärkama», siis kuivõrd nad on algatatud väga ammu, siis need linnaehituslikud lähteseisukohad, millel nad põhinevad, on vananenud. Neid tuleks muutma ja täiendama hakata. See kõik on täiendav ja nii-öelda prognoosimatu ajakulu. Seetõttu oleme leidnud, et mõistlikum on nende menetlus lõpetada. Ja kui tekib soov selles kohas midagi tegema hakata, siis selle jaoks saab teha uue algatamisavalduse,» rääkis abilinnapea Madle Lippus.