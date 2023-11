Valitsus andis m-valimistele rohelise tule

Tema sõnul luuakse õiguslik alus, et edaspidi kasutada valimistel ka smartID-d. «Seega saab valitsus öelda, et oleme teinud kõik, mis on juriidiliselt, tehniliselt ja eelarveliselt vajalik m-valimiste korraldamiseks ning lõplik otsus on valimiste korraldajate käes, nagu see olema peab,» ütles Riisalo.

«Meil on usku, et m-valimistega on võimalik valmis olla juba Euroopa Parlamendi valimisteks 2024. aasta juunil, kuid kui see mingil põhjusel ei peaks nii minema, siis m-valimised liiguvad protsessina edasi, siis on need kättesaadavad järgmistel kohalikel valimistel,» ütles Riisalo.