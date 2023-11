Alates reede õhtust on Ridango kogenud järjestikkuseid Distributed Denial-of-Service (DDoS) tüüpi küberründeid, mis on põhjustanud häireid teenuste kättesaadavuses. «Küberrünnakud häirisid piletimüügi teenuste kättesaadavust mõned tunnid, kuid rünnakud on nüüd edukat peatatud,» sõnas Ridango tegevjuht Erki Lipre kell 21.20.