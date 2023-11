Ekspert: Kallas pole ütlemise hetkel alati ratsionaalne, vaid pigem emotsionaalne

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Liina Kersna märkis Kaja Kallase poolt valitsuse pressikonverentsil kõlanud väljaütlemist kommenteerides, et avalikkusele esinedes tuleb alati arvestada, kui suure auditooriumini see jõuab. Kommunikatsiooniekspert Mart Soonik tõdes, et peaministrile antakse selles vallas head nõu, kuid on iseaasi, kas ta võtab seda alati kuulda.