Tartus hukkus liiklusõnnetuses 14-aastane tüdruk

Lõuna prefektuuri välijuht Ottomar Virk selgitas, et 20.45 ajal tuli tead raskest avariist Raadil. Sõiduauto Saab, kus sees neli noort inimest, oli paiskunud katusele. «Praeguseks on põhjust arvata, et sõiduautot juhtis 20-aastane noormees. Talle lisaks olid autos veel 18-aastane noormees ning 14- ja 16-aastane tüdruk. Avarii tagajärjel said kõik autos olijad viga. Kolm neist viidi haiglasse, kuid neljanda – 14-aastase tüdruku – vigastused olid sedavõrd rasked, et hoolimata kõigist pingutustest ei õnnestunud kohale jõudnud kiirabil tema elu päästa,» sõnas Virk.