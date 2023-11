Telia: kelmid pommitavad inimesi taas petukõnedega

Kõnealusele petukõnede lainele on iseloomulik see, et kõne tuleks just kui kohalikult numbrilt, kuid tegelikult on tegu välismaalt tehtava kõnega. Juhul, kui kõnele jääb vastamata ja sellele hiljem tagasi helistada, vastab aga numbri tegelik omanik Eestis, kellel pole aimugi, et tema numbrit on kasutatud petuskeemi maskeeringuna.