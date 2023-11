FOTOD ⟩ Lõuna-Eestis peeti narkokuritegudes kahtlustavatena kinni neli meest

«Meie eesmärk on takistada ohtlike ja surmavate ainete jõudmist tänavatele. Tegutseme selle nimel, et narkootilised ained poleks kergesti kättesaadavad ning teeme kõik endast oleneva, et narkokurjategijad tabada,» lisas Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht.