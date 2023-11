Väikest küla on raputanud kaks tragöödiat järjepanu

Osaühingu Muuga PM juhatuse liige Margo Klaasmägi ütles, et nende ettevõtte territooriumil juhtunud õnnetus on igal juhul keeruline kõigi jaoks. «Meeleolu on rusuv, aga peame oma elu ja igapäevaste toimetustega edasi minema. Muud valikut meil ei ole,» lausus ta. «See on suur vapustus ja šokk. Liiati, kui kaks traagilist sündmust on tulnud üksteise järel, on see suur šokk kogukonnale. Väga ränk üleelamine, millest toibumine võtab kuid ja aastaid. Ei ole lihtne selle teadmisega edasi elada.»