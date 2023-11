Riigipea Kaitseväe aastapäeval: inimeste ja ideede kaasamine mitmekordistab meie sõjalist ja heidutusjõudu

«Eestil on täna parimad relvasüsteemid, aktiivseimad reservväelased ning tugevamad liitlassuhted kui kunagi varem. See kõik ei ole juhtunud iseenesest, vaid see on kaitseväelaste töö vili,» ütles president Karis. Tulevikule mõeldes tõdes president Karis, et Eesti on heaoluühiskond ja nagu kõikides heaoluühiskondade armeedes, ei piisa meil inimeste juhtimiseks ja motiveerimiseks enam pelgalt käsust ja keelust. «Sestap soovingi, et tuleviku Kaitsevägi oleks õppiv ja ajaga kaasas käiv organisatsioon,» sõnas riigikaitse kõrgem juht. «Kaitsevägi ei saa loomulikult kunagi olema idu- või IT ettevõte, aga usun, et moodsaid kogemusi juhtimisest ja organisatsiooniteooriast saab edukalt rakendada ka meie kaitseväekultuuri täiustamiseks.»