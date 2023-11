Kommusaar piiril toimuvast: Venemaal ei juhtu sellised asjad iseenesest

«Meie praktika ning ka meie Soome kolleegide hinnang on see, et Venemaal ei juhtu sellised asjad iseenesest,» kommenteeris Kommusaar Postimehele. «Seetõttu jälgib Eesti meie piiridel toimuvat väga teraselt – oleme valmis tõkestama ebaseaduslike piiriületuste katseid ning meie sõnum on lihtne: üle Eesti piiri saavad vaid need, kel on õigus siia tulla,» lubas ta.

Õhtuses «Aktuaalses kaameras» lisas PPA peadirektor Egert Belitšev, et võttes arvesse viimastel nädalatel Soomes toimunut, on tegu siiski mustriga ja Euroopa Liitu üritatakse mõjutada. «Mina ütlen, et see on selge ränderünne, sest ega neid inimesi tegelikult meie poolele läbi ei peaks laskma - seaduslikku alust nad sisenemiseks ei oma.

Laiem avalikkus sai piiriületuskatsest teada neljapäeva keskpäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil. «Täna üritas kaheksa Somaalia kodanikku piiri ületada ning nad suunati tagasi Venemaale. Oleme saanud informatsiooni, et sarnaseid juhtumeid on Venemaal ka teiste piiripunktide juures. Praeguse seisuga ei ole see olukord edasi arenenud,» rääkis siseminister Lauri Läänemets (SDE), lubades, et sel teemal tehakse koostööd Soomega, kes on täna seetõttu neli piiripunkti ka sulgenud.

Küsimusi tekitab kolmandate riikide kodanike piirile saabumine eeskätt põhjusel, et kuidagi pidid nad Venemaal ka just siinse piirini jõudma.