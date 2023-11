Lumetõrjujad usaldavad ametlikku ilmaennustust rohkem kui kõhutunnet

Kink lausus, et täna õhtul algav lumesadu on kindel, küsimus on pigem selles, kas väljas on kraad-kaks külma või püsib termomeetrinäit nullis. «Meie andmetel läheb öö hakul temperatuur ikka plussi ehk neljapäeva hommikul on väga lörtsine ja päris jube ilm,» lausus Kink. «Vähemalt nii näitavad praegu ilmaprognoosid, mida meie oma programmist jälgime.»