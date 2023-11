Meremuuseumis algas rahvusvaheline merearheoloogia konverents

Konverentsi keskmes on hästi säilinud ja hulgalise leiumaterjaliga Lootsi vrakk, kohalik pärl, mis on äratanud nii professionaalide kui lihtsalt huviliste hulgas laialdast tähelepanu. Soome konservaatorite sõnul tekkis isegi eelmist koge konserveerides tunne, et midagi sellist saab juhtuda vaid üks kord elus, aga siis leiti see.