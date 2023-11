Kes me oleme? Kust me tuleme? ⟩ Aivar Kriiska räägib põnevatest aegadest Eestis 3900-1500 a. eKr

Arheloogiaprofessor Aivar Kriiska (Tartu Ülikool) oli 2023.aasta maikuus teist korda kutsutud taskuhäälingusarja «Kes me oleme? Kust me tuleme?». Seekord kuuleme põnevatest aegadest Eestis 3900-1500 a. eKr. Jõuame aastateni 2000-1500 eKr, mille kohta on arheoloogias valitsev arvamus, et siis Eesti alal ei elanud inimesi või oli neid ülivähe, sest mingeid esemeid ei ole leitud.