Prokuratuur esitas Kert Kingole süüdistuse kelmuses

Ehkki süüdistuse järgi olid nii riigikogulane kui ka vandeadvokaat kursis, et see tegevus ei ole riigikogu tööga seotud, sõnas Kingo, et seda, mis kulud on riigikoguga seotud, otsustab iga saadik ise. «Riigikogu liikme töö ei toimu ju ainult majas sees,» kommenteeris poliitik Postimehele.

«Kohtu ülesanne ongi see õigus tuvastada ja tahaks väga loota, et kohtud ka sellega tegelevad,» lisas Kingo, märkides, et ta jääb endiselt seisukohale, et ka riigikogu liikmete suhtes peab kehtima võrdsete kohtlemise põhimõte. «Ei saa nii, et üksikute isikute suhtes on erireegel, karmim erikohtlemine ja teiste suhtes oma reeglid. Senini on esiteks olnud kuluhüvitiste puhul nii, et kui juhuslikult ilmneb, et see ei vasta eesmärgile, on kõik riigikogu liikmed saanud tagasi maksta,» rääkis Kingo, sõnades, et tema puhul seda pole.