Reformisurve: hooldekodusse saamiseks peab ootama mitu kuud

Raplamaa Villa Alfredi Iira hooldekodu juhataja Ruth Riga märkis, et tahtjaid on üle Eesti: Tartust, Raplamaalt, Ida-Virumaalt. Alles hiljuti tulid kaks klienti üle Lääne-Virumaalt. «Varem meil järjekorda otseselt ei olnud, kuid nüüd on ligi 20 inimest ja nad peavad ootama mitu kuud,» ütles Riga, kelle sõnul on karta, et uue aasta saabudes pikenevad järjekorrad veelgi.