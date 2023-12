ANALÜÜS ⟩ Poliitikud ootavad usaldushääletuste kohta presidendi otsuseid

Samamoodi on selge ka opositsiooni töö. See tähendab, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitab sadu parandusettepanekuid (paljud neist otsitud põhjendusel) ja tegeleb riigikogu töö tõkestamisega. Isamaa ja Keskerakond teevad üksikuid muudatusettepanekuid, häid või halbu, aga vähemalt sisulisi. Siiamaani pole see aga lõppkokkuvõttes ikkagi midagi muutunud.

«Ma arvan, et nii koalitsioon kui opositsioon ootavad praegu, mida otsustab [vabariigi] president,» sõnab keskfraktsiooni juht Tanel Kiik. Mõte on selles, et usaldusega sidumise abil vastu võetud seadused jõuavad (osa on juba jõudnud) presidendi kätte ja nüüd on valik Alar Karise teha.